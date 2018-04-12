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Российские волейболисты стали полуфиналистами чемпионата Европы
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Российские волейболисты стали полуфиналистами чемпионата Европы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы среди юношей. В заключительном матче группового раунда турнира российские волейболисты одержали победу над сверстниками из команды Бельгии. Итоговый счет 3:0 (25:13, 25:22, 25:22).
Отметим, что на проходящем в Словакии и Чехии континентальном первенстве россияне одержали четыре победы из пяти и успех в игре с бельгийцами позволил набрать российским волейболистам 12 очков и занять вторую строчку в таблице.
Соперник России по полуфинальному поединку определится позже. Ранее еще одной командой, преодолевшей групповой этап стал единственный обидчик российских волейболистов — Италия.
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