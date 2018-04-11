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«Оренбург» одержал крупную победу над «Волгарём»
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«Оренбург» одержал крупную победу над «Волгарём» 

Чемпионат.com 48 минут назад
«Оренбург» одержал победу над «Волгарём» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 48-й минуте Алексей Сутормин вывел «Оренбург» вперёд, реализовав пенальти, а спустя три минуты его партнёр по команде Григорий Чиркин забил второй гол. В концовке встречи Чиркин оформил дубль.
«Оренбург» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Волгарь» (39) — десятый.
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