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«Локомотив» не смог выйти в «Финал четырёх» мужской Лиги чемпионов в Казани
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«Локомотив» не смог выйти в «Финал четырёх» мужской Лиги чемпионов в Казани 

Чемпионат.com 38 минут назад
Новосибирский «Локомотив» в ответном матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке в пяти сетах переиграл итальянскую «Перуджу». В первом матче сильнее были итальянцы со счётом 3:1.
Таким образом, «железнодорожники» не смогли выйти в «Финал четырёх» турнира, который пройдёт в Казани 12-13 мая. Помимо местного «Зенита» за титул поспорят польская «Закса», «Перуджа», а также победитель итальянского противостояния «Любе Чивитанова» — «Трентино».
Мужчины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч
«Локомотив» (Новосибирск, Россия) — «Перуджа» (Италия) — 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:21, 15:11) первый матч: 1:3.
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