«Локомотив» обыграл «Перуджу», но не смог выйти в «Финал четырех»

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3:2. Первый матч выиграли итальянцы — 3:1.

Таким образом, российский клуб не смог выйти в «Финал четырёх» турнира, который пройдёт в Казани с 12 по 13 мая.

Помимо местного «Зенита» за титул сыграют польская «Закса», «Перуджа», а также победитель итальянского противостояния «Любе Чивитанова» — «Трентино».

Лига чемпионов. Мужчины Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч

«Локомотив» (Новосибирск, Россия) — «Перуджа» (Италия) — 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:21, 15:11)

Первый матч — 1:3