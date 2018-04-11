Ещё
«Локомотив» обыграл «Перуджу», но не смог выйти в «Финал четырех»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» обыграл «Перуджу», но не смог выйти в «Финал четырех» 

Советский спорт 36 минут назад
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3:2. Первый матч выиграли итальянцы — 3:1.
Таким образом, российский клуб не смог выйти в «Финал четырёх» турнира, который пройдёт в Казани с 12 по 13 мая.
Помимо местного «Зенита» за титул сыграют польская «Закса», «Перуджа», а также победитель итальянского противостояния «Любе Чивитанова» — «Трентино».
Лига чемпионов. Мужчины Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч
«Локомотив» (Новосибирск, Россия) — «Перуджа» (Италия) — 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:21, 15:11)
Первый матч — 1:3
Советский спорт: последние новости
Англичанин Оливер назначен на ответный матч "Реал" - "Ювентус" Хосеп Гвардиола: Чтоб выйти в полуфинал Лиги чемпионов, мы должны провести идеальный матч «Волгарь» и «Сибирь» сыграли вничью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
В МОК разгорелся новый скандал13
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле4
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ4
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение