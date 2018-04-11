«В Петровском парке есть маяк»: почему стадион «Динамо» не откроют в срок?

Стадион «Динамо» (он же «ВТБ Арена») торжественно ушел на реконструкцию в 2008 году, но до сих пор оказывается не готов к проведению матчей. Между тем, как в руководстве клуба, так и ЗАО «Управляющая компания „Динамо“ происходят изменения.

Как выяснилось сегодня с поста руководителя УК ушел Андрей Перегудов , который, правда, остался в своей должности старшего вице-президента банка ВТБ . „Советский спорт“ обратился в пресс-службу „ВТБ Арена Парк“, где информацию подтвердили. К сожалению, получить комментарии о причинах ухода и будущем руководителе УК „Динамо“ не удалось.

Что такое УК „Динамо“?

Управляющая компания „Динамо“ была создана еще в далеком в 2002 году одноименным спортивным обществом. Ее основной задачей стала реализация девелоперского проекта в Петровском парке. Проще говоря, непосредственно реконструкцией стадиона „Динамо“ и строительством коммерческой недвижимости. Инвестором проекта в 2008 году стал банк ВТБ, а спустя три года УК „Динамо“ возглавил ныне старший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов.

По данным каталога организаций List-Org, УК „Динамо“ имеет уставной капитал 27257, 3 млн рублей, а за 2016 год прибыль компании составила 1628, 77 млн рублей. В 2017-м году организация подписала целый ряд стратегически важных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме:

— сотрудничество с баскетбольной Евролигой о проведении на „ВТБ Арене“ в 2019 году „Финала четырех“;

— соглашение с CTS EVENTIM AG & Co. — лидером европейского рынка по организации концертов;

— контракт с Фондом „Росконгресс“ по обеспечению проведения многопрофильных мероприятий компании на площадках „ВТБ Арены“;

— сотрудничество с международным агентством стратегических коммуникаций Eventica, аккредитованным в оргкомитете „Россия-2018“.

Взаимоотношения УК „Динамо“ и ФК „Динамо“

Еще в 2006-м году УК „Динамо“ на кредиты банка ВТБ, которому она фактически и была подконтрольна, выкупила у тогдашнего владельца „Динамо“ Федорычева 70% футбольного клуба. В тот момент управляющей компанией руководил Игорь Завьялов . По расчетам тогдашнего главы УК „Динамо“ клуб должен был получать по 40 млн долларов в год в качестве дохода с использования коммерческой недвижимости на территории Петровского парка. Спустя несколько месяцев Игорь Завьялов ушел со своего поста.

В 2008 году УК „Динамо“ и клуб заключили инвестконтракт, согласно которому ФК „Динамо“ обменивает новый стадион и манеж на долю в проекте по развитию Петровского парка. Детали соглашений не раскрываются до сих пор. Вслед за стадионом, футбольный клуб (точнее ВФСО „Динамо“, которому клуб принадлежит) быстренько заложил в ВТБ и свои права на еще не построенную недвижимость. Долги начали расти с невообразимой скоростью. В 2009 году банк конвертировал выданные спортобществу кредиты в 75% минус 1 акция УК „Динамо“.

После известных событий с приходом и уходом Бориса Ротенберга на президентский пост клуба „Динамо“, клуб возглавил бывший сослуживец президента РФ по КГБ и экс-гендиректор » Норильского никеля » Владимир Стржаловский. Генеральным директором стал бывший коллега Стржаловского по «Норникелю», бывший вице-губернатор Краснодарского края Евгений Муравьев , неудачно «засветившийся» в умиравшей «Кубани».

Что происходило дальше, описывает один из представителей группы ВТБ: «УК „Динамо“ выкупит у ФК „Динамо“ права на коммерческие помещения в строящемся комплексе „ВТБ арена парк“, и мы предполагаем, что это поможет клубу решить вопрос с финансированием на какое-то время». В итоге сделка по продаже части коммерческих прав на недвижимость Петровского парка состоялась.

Со временем отношения между УК «Динамо» и клубом ухудшились. В июле прошлого года тогдашний генеральный директор клуба Евгений Муравьев заявил: «У нас сложно идут переговоры с руководством компании, которая строит стадион. Они делают заявления и нас не спрашивают. Они забыли, для кого и для чего строят этот стадион. Для меня это не простые слова, а определенная боль. Если так будет продолжаться, то я попрошу вас простить меня, но мы будем играть на другом стадионе. На крайний случай у нас есть „Лужники“. Проблема в том, что сегодня они строят финансовую модель, в результате которой я не понимаю, для кого строится стадион».

По опубликованной некоторыми спортивными изданиями информации, банк ВТБ через подконтрольный ему УК «Динамо» запрашивал с клуба 6 млн рублей за каждый матч на новой арене. Договориться не удавалось. В итоге в конце марта этого года Евгений Муравьев был уволен из клуба, а заниматься переговорами был призван бывший игрок «Динамо» и сборной Алексей Смертин . Как сообщает официальный сайт «ВТБ-Арена Парк», 15 марта состоялась встреча рабочей группы из представителей УК «Динамо» и ФК «Динамо».

«Конечно, важно сохранить баланс интересов и футбольного клуба, и владельцев стадиона. Но, пожалуй, куда важнее, чтобы команда одерживала победы на максимально заполненной болельщиками арене в Петровском Парке, » — говорилось в комментарии пресс-службы проекта «ВТБ Арена парк».

Сам Андрей Перегудов говорил: «Нужно договориться к весне. Мне кажется, это реальные сроки, чтобы выходить на вторую часть первенства уже с зафиксированными договоренностями. Тем более крепнет уверенность в том, что клуб в новом сезоне будет играть в РФПЛ».

Теперь же Алексей Смертин написал заявление об увольнении с должности исполнительного директора «Динамо» — бывший футболист отказался комментировать свой уход. Практически одновременно с этим, свою должность оставляет глава УК «Динамо» Андрей Перегудин. Получается, не удалось договориться?

Что происходит со стадионом?

И на фоне всего этого гордо стоит еще не сданный в эксплуатацию стадион «ВТБ-Арена». Пока футбольные болельщики держались за голову и не переставали шутить над стадионом на Крестовском острове, динамовская арена оставалась в тени. Шутка ли, но многострадальный бездонный колодец финансирования в Санкт-Петербурге спустя 10 лет все же достроен и принимает матчи. Плохо ли, хорошо ли, но он открыт.

«ВТБ-Арена» похвастаться таким все еще не может. Напомню, что стадион «Динамо» был отправлен на реконструкцию еще в 2008 году. На дворе 2018-й. Ранее появлялась информация, что стадион откроют на 88-й день рождения великого Льва Яшина , потом закроют и будут достраивать.

«Я лично договорился с Евгением Гинером . «Динамо» — ЦСКА — это традиционное противостояние, поэтому будет правильно открыть стадион именно таким матчем. Товарищеская встреча состоится в марте следующего года», — говорил в 2016 году первый заместитель председателя правления банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов . Март 2017 года, как и март 2018 года уже прошел. Не срослось.

Как раз на 88-летие Льва Яшина Андрей Перегудов отчитывался: «Сегодня у нас промежуточный чек-пойнт, ко дню рождения Яшина мы полностью закончили основные работы на футбольном стадионе, остались только табло и отделка лож. 26 700 зрителей — это намного больше средней посещаемости РФПЛ. Мы надеемся, что он будет хорошо заполняться. Сдать весь спортивный комплекс „ВТБ Арена Парк“ мы планируем в апреле следующего года, первый матч здесь может провести сборная России — последний контрольный перед чемпионатом мира 5 июня. А следующий сезон, как рассчитываем, здесь начнёт ФК „Динамо“.

Многих болельщиков „Динамо“ эти планы сильно взволновали. Но нервничать было рано, потому что этой игре состояться не суждено. Несколько дней назад исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил о решении перенести июньскую контрольную встречу между сборными России и Турции на другую арену.

»Совместно с руководством «ВТБ Арена парк» мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе «Динамо» контрольный матч с Турцией. Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене», — заявил Алаев.

Не очень понятно, какие вопросы к безопасности могут возникнуть на абсолютно новом стадионе. Про недоделки тоже непонятно — вроде бы есть постоянный отчет о строительстве, а газон пережил зиму. Но имеем, что имеем. А ведь еще 10 января Андрей Перегудов уверял: «РФС всегда очень взвешенно подходит к определению места проведения матчей национальной команды. Что касается нашего стадиона, то, хотя пока он не введен в эксплуатацию, мы идем в графике и готовы принять заключительный контрольный матч сборной России перед чемпионатом мира». Значит, причина может быть совсем не в безопасности или неготовности?

В сухом остатке получается, что стадион «ВТБ-Арена» так и не сдан, матч, запланированный на 5 июня там не состоится, гендиректор «Динамо» уволен, главный «переговорщик» клуба — Алексей Смертин уходит в отставку, а руководитель УК «Динамо» Андрей Перегудов в то же время оставляет свой пост.

Очень хочется верить, что это лишь случайные совпадения. Но у нас так принято, что просто так ничего не происходит.