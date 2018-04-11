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«Енисей» победил «Олимпиец» и сохранил лидерство в ФНЛ
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«Енисей» победил «Олимпиец» и сохранил лидерство в ФНЛ 

ТАСС 19 минут назад
ТАСС, 11 апреля. Красноярский «Енисей» на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над нижегородским «Олимпийцем» в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Единственный гол на 90-й минуте с пенальти забил Александр Кутьин.
В турнирной таблице «Енисей» набрал 71 очко и сохранил лидерство, у занимающего второе место «Оренбурга» 70 очков, на третье позиции самарские «Крылья Советов» (67), «Олимпиец» занимает 15-е место (34).
В следующем туре «Енисей» 15 апреля на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Олимпиец» в тот же день примет санкт— петербургский «Зенит-2».
Результаты других матчей игрового дня:
"Сибирь" (Новосибирск) — «Шинник» (Ярославль) — 3:0  "Спартак-2" (Москва) — «Томь» (Томск) — 2:1  "Оренбург" — «Волгарь» (Астрахань) — 3:0.
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