«Енисей» победил «Олимпиец» и сохранил лидерство в ФНЛ

ТАСС , 11 апреля. Красноярский «Енисей» на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над нижегородским «Олимпийцем» в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол на 90-й минуте с пенальти забил Александр Кутьин

В турнирной таблице «Енисей» набрал 71 очко и сохранил лидерство, у занимающего второе место «Оренбурга» 70 очков, на третье позиции самарские «Крылья Советов» (67), «Олимпиец» занимает 15-е место (34).

В следующем туре «Енисей» 15 апреля на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Олимпиец» в тот же день примет санкт— петербургский «Зенит-2».

Результаты других матчей игрового дня:

"Сибирь" (Новосибирск) — «Шинник» (Ярославль) — 3:0 "Спартак-2" (Москва) — «Томь» (Томск) — 2:1 "Оренбург" — «Волгарь» (Астрахань) — 3:0.