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Дубна впервые приняла «Финал четырех» по волейболу
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Дубна впервые приняла «Финал четырех» по волейболу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дубна была впервые выбрана для проведения «Финала четырех» по волейболу. Два дня в наукограде шли итоговые встречи чемпионата Московской области среди женских команд.
Большой спортивный зал гимназии № 11 стал площадкой, где в честном волейбольном бою были определены сильнейшие игроки этого года. В результате отборочных игр на медали могли претендовать оба состава женской сборной Дубны.
Медали важны всегда, на всех соревнованиях. Город Дубна проводит. Это самое важное соревнование в Московской области — чемпионат Московской области, Высшая лига среди женщин. Наши ребята тоже вышли в финал, в следующую субботу они поедут в Истру играть
— Надежда Комарова, тренер сборной команды Дубны по волейболу.
В результате игр первого дня «Финала четырех» стало ясно, что спортсменки из основного состава дубненской сборной будут претендовать на третье место, из дублирующего — на победу.
Вчера была усиленная борьба. Нам немножечко не хватило усилить подачу, прыгать больше на блоки. В целом мы очень хорошо сыграли. Я уверена, что в следующем году мы займем первое место
— Кристина Потапова, член основного состава сборной Дубны по волейболу.
Проиграв подольским волейболисткам 3:0, основной состав сборной Дубны в призеры чемпионата не попал — 4 место. С таким же счетом проиграла дублирующая команда наукограда и стала второй в Высшей волейбольной лиге среди женщин.
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