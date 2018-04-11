Дубна впервые приняла «Финал четырех» по волейболу

Дубна была впервые выбрана для проведения «Финала четырех» по волейболу. Два дня в наукограде шли итоговые встречи чемпионата Московской области среди женских команд.

Большой спортивный зал гимназии № 11 стал площадкой, где в честном волейбольном бою были определены сильнейшие игроки этого года. В результате отборочных игр на медали могли претендовать оба состава женской сборной Дубны.

Медали важны всегда, на всех соревнованиях. Город Дубна проводит. Это самое важное соревнование в Московской области — чемпионат Московской области, Высшая лига среди женщин. Наши ребята тоже вышли в финал, в следующую субботу они поедут в Истру играть

— Надежда Комарова, тренер сборной команды Дубны по волейболу.

В результате игр первого дня «Финала четырех» стало ясно, что спортсменки из основного состава дубненской сборной будут претендовать на третье место, из дублирующего — на победу.

Вчера была усиленная борьба. Нам немножечко не хватило усилить подачу, прыгать больше на блоки. В целом мы очень хорошо сыграли. Я уверена, что в следующем году мы займем первое место

— Кристина Потапова, член основного состава сборной Дубны по волейболу.

Проиграв подольским волейболисткам 3:0, основной состав сборной Дубны в призеры чемпионата не попал — 4 место. С таким же счетом проиграла дублирующая команда наукограда и стала второй в Высшей волейбольной лиге среди женщин.