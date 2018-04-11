«Луч-Энергия» обыграл «Зенит-2» и покинул зону вылета

«Зенит-2» из Санкт-Петербурга потерпел поражение от владивостокского клуба «Луч-Энергия» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

"Луч-Энергия" набрал три очка и покинул зону вылета. Клуб из Владивостока поднялся на 14-ю позицию. «Зенит-2» идет предпоследним — 19-м.

Павел Киреенко. В параллельном матче «Тюмень» и «Динамо СПб» разошлись миром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Артем Юсупов

Футбол. Россия. ФНЛ — Первый дивизион. 32-й тур "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 1:2 Голы: 1:0 — Прудников, 4; 1:1 — Гелоян, 22; 1:2 — Гелоян, 86 "Тюмень" (Тюмень) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:1 Голы: 1:0 — Юсупов, 4; 1:1 — Киреенко, 89