Ещё
«Луч-Энергия» обыграл «Зенит-2» и покинул зону вылета
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Луч-Энергия» обыграл «Зенит-2» и покинул зону вылета 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Зенит-2» из Санкт-Петербурга потерпел поражение от владивостокского клуба «Луч-Энергия» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
Дубль в составе победителей оформил Ишхан Гелоян. У хозяев отличился Николай Прудников.
"Луч-Энергия" набрал три очка и покинул зону вылета. Клуб из Владивостока поднялся на 14-ю позицию. «Зенит-2» идет предпоследним — 19-м.
В параллельном матче «Тюмень» и «Динамо СПб» разошлись миром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Артем Юсупов и Павел Киреенко.
Футбол. Россия. ФНЛ — Первый дивизион. 32-й тур "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 1:2 Голы: 1:0 — Прудников, 4; 1:1 — Гелоян, 22; 1:2 — Гелоян, 86  "Тюмень" (Тюмень) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:1 Голы: 1:0 — Юсупов, 4; 1:1 — Киреенко, 89
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Барселоны" расстроен вылетом команды из Лиги чемпионов В "Динамо" рассказали о связи Смертина с деятельностью экс-гендиректора клуба Игрок "Локомотива-Кубани": половина успехов "Дарушшафаки" - заслуга их тренера
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
УЕФА открыл дело в отношении Гвардиолы
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение