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«Зенит-2» уступил «Лучу-Энергии», «Тюмень» и «Динамо СПб» разошлись миром
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«Зенит-2» уступил «Лучу-Энергии», «Тюмень» и «Динамо СПб» разошлись миром 

Чемпионат.com 1 час назад
«Зенит-2» потерпел поражение от «Луча-Энергии» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Зенита-2» единственный гол забил Николай Прудников, у «Луча-Энергии» победный дубль оформил Ишхан Гелоян.
В параллельном матче 32-го тура ФНЛ «Тюмень» и «Динамо СПб» разошлись миром — 1:1. Голы забивали Артём Юсупов и Павел Киреенко.
Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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