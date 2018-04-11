«Зенит-2» уступил «Лучу-Энергии», «Тюмень» и «Динамо СПб» разошлись миром

«Зенит-2» потерпел поражение от «Луча-Энергии» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Павел Киреенко. В параллельном матче 32-го тура ФНЛ «Тюмень» и «Динамо СПб» разошлись миром — 1:1. Голы забивали Артём Юсупов

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