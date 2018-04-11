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Главный тренер «Ромы» Ди Франческо нацелился на финал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Ромы» Ди Франческо нацелился на финал Лиги чемпионов 

Газета.Ru 11 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо заявил, что главной целью клуба является выход в финал Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
"Сила нашей команды состоит в том, что мы смотрим вперед, а не назад. Конечно, теперь мы должны верить в выход в финал, почему нет? Мы уже прошли так далеко, никто не ожидал, что так случится, мы должны двигаться вперед, стремиться к чему-то большему, поднимать планку.
Я не хочу, чтобы мы почивали на лаврах, думая, что уже всего добились, нельзя останавливаться, теперь нужно ставить более высокие задачи", — цитирует Ди Франческо Mediaset Premium.
После поражения со счетом 1:4 от «Барселоны» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Рома» одержала разгромную победу в ответной встрече — 3:0. Благодаря мячу, забитому на выезде, итальянский клуб вышел в полуфинал турнира.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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