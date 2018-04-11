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Аленичев: «Енисей — очень сильный раздражитель для всех команд ФНЛ»
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Аленичев: «Енисей — очень сильный раздражитель для всех команд ФНЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Олимпийцем» (1:0) в матче 32-го тура ФНЛ.
«Тяжелейшая игра, очень рад, что все-таки дожали соперников в конце, пусть и с пенальти, забили победный гол. По игре, считаю, что все-таки не хватало, может, свежести. Это было связано и с перелетом из Владивостока, и со сменой покрытия, поскольку во Владивостоке было естественное поле, а здесь у нас газон искусственный.
Может быть, из-за этого у нас сегодня не получалась игра в атаке. Но рад, что перестановки, которые мы сделали в перерыве, я имею в виду, выпустили второго нападающего Сашу Кутьина, принесли свои плоды. Он сумел доказать свое мастерство, все-таки он — мастер, мастер с большой буквы, который может выручать команду. Вот, как раз Кутьин выручил нас, но самое главное, что мы добились трех очков. Победа!
Рад, что болельщики все еще нас поддерживают, как и всегда. Благодаря ребятам, все-таки, такой тяжелейший матч вырвали. И, уверен, что все последующие шесть игр будут такими же тяжелейшими. Мы, как я уже неоднократно говорил, очень сильные раздражители для всех команд, для всех без исключения. И сегодня еще раз убедились в том, что на нас настраиваются с максимальной самоотдачей», — цитирует Аленичева.
После 32 туров «Енисей» набрал 71 очко и лидирует в ФНЛ.
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