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Нижегородский «Олимпиец» сыграет с «Енисеем» 11 апреля
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Нижегородский «Олимпиец» сыграет с «Енисеем» 11 апреля 

Newsroom24 15 часов назад
Фото: Newsroom24
Встреча 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги состоится в Красноярске на «Футбол-арене „Енисей“.
Перед сегодняшним матчем „Олимпиец“ с 34 набранными очками занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. В последних пяти играх в рамках регулярного чемпионата нижегородский клуб три раза сыграл вничью и потерпел два поражения.
Красноярский клуб, в активе которого в два раза больше баллов, является лидером чемпионата.
В этом сезоне команды уже встречались. Состоявшийся 16 сентября в Дзержинске матч 14-го тура первенства ФНЛ завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Явными фаворитами предстоящего противостояния букмекеры считают „Енисеей“, предлагая оплатить ставки на его победу с коэффициентом 1,35/1, в то время как вероятность выигрыша нижегородцев оценивается выплатой в соотношении 9,28/1.
Матч начнется в 15:00.
Напомним, нижегородский „Олимпиец“ проиграл „Балтике“ в матче ФНЛ.
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