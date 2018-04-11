ФК «Динамо» получил годовой убыток в 1,476 млрд рублей против прибыли годом ранее

Московский футбольный клуб «Динамо» получил чистый убыток за 2017 год в размере 1,476 млрд рублей против прибыли в 4,126 млрд рублей годом ранее, следует из бухгалтерской годовой отчетности клуба.

Годовая выручка «Динамо» сократилась на 46% до 2,421 млрд рублей. Продажа билетов выросла на матчи вырос вдвое — до 36 млн рублей, доходы от рекламы сократились на 48% до 2,3 млрд рублей, доходы от трансляций сократились на 36% до 57 млн рублей. Продажа атрибутики выросла в 155 раз до 17,3 млн рублей, прочая коммерческая деятельность принесла «Динамо» 4,4 млн рублей.

Расходы клуба снизились на 37% до 5,19 млрд рублей. Трансферные расходы снизились в 9,5 раз до 113,458 млн рублей, затраты на заработные платы сократились в 9,5 раза до 1,995 млрд рублей.

В отчетности указано, что Eflen Constuction переступило долг футбольного клуба в размере €76,496 млн 31 августа.

Представитель ВФСО «Динамо» (владеет футбольным клубом) пояснил RNS, что, согласно [меморандуму] (https://rns.online/sports-economy/VFSO-Dinamo-planiruet-peredat-173-aktsii-UK-Dinamo-Eflen-Constructions-dlya-pogasheniya-dolga-2017-06-15/), организация передала Eflen долю в «Петровском парке», долг был переуступлен ВФСО.

«Данную задолженность клуб «Динамо» зафиксировал в рублях перед обществом. Сумма задолженности по долгосрочным заемным средствам на 31 декабря 2017 г. составила 4,972 млрд рублей», — указано в документе.

По итогам сезона 2016/17 «Динамо» вышло в Российскую футбольную премьер-лигу, заняв 1-е место в Футбольной национальной лиге. В данный момент «Динамо» занимает 10-е место в РФПЛ.