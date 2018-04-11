«Кубань» на выезде переиграла «Факел»

«Кубань» одержала победу над «Факелом» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Кубань» набрала 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (23) — последний.