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«Кубань» на выезде переиграла «Факел»
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«Кубань» на выезде переиграла «Факел» 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Кубань» одержала победу над «Факелом» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В конце первого тайма форвард Спартак Гогниев вывел краснодарскую команду вперёд, а в середине второй половины игры полузащитник Никита Маляров закрепил победу команды Евгения Калешина.
«Кубань» набрала 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (23) — последний.
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