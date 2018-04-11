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«Олимпиакос» стал победителем женского Кубка Вызова
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«Олимпиакос» стал победителем женского Кубка Вызова 

Чемпионат.com 17 минут назад
Греческий «Олимпиакос» в ответном матче финала женского Кубка Вызова на выезде переиграл турецкий «Бурса ББСК» со счётом 3:1. Самой результативной волейболисткой встречи стала Эмилия Димитрова, выступающая за команду из Бурсы. В её активе 24 балла.
Первая встреча завершилась на тай-брейке в пользу турчанок. Таким образом, обладателем третьего по значимости трофея Европы стал «Олимпиакос».
Женщины. Кубок Вызова Финал. Ответный матч
«Бурса ББСК» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:3 (25:23, 20:25, 18:25, 16:25) первый матч: 3:2.
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