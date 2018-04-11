«Олимпиакос» стал победителем женского Кубка Вызова

Греческий «Олимпиакос» в ответном матче финала женского Кубка Вызова на выезде переиграл турецкий «Бурса ББСК» со счётом 3:1. Самой результативной волейболисткой встречи стала Эмилия Димитрова, выступающая за команду из Бурсы. В её активе 24 балла.

Первая встреча завершилась на тай-брейке в пользу турчанок. Таким образом, обладателем третьего по значимости трофея Европы стал «Олимпиакос».

Женщины. Кубок Вызова Финал. Ответный матч

«Бурса ББСК» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:3 (25:23, 20:25, 18:25, 16:25) первый матч: 3:2.