«Равенна» завоевала мужской Кубок Вызова

Итальянская «Равенна» в ответном матче финального противостояния мужского Кубка Вызова с греческим «Олимпиакосом» на выезде победила со счётом 3:1. В первой встрече также в четырёх сетах сильнее были итальянцы, что позволило им завоевать трофей.

Ранее в женском финале Кубка Вызова «Олимпиакос» переиграл турецкий «Бурса ББСК» и по сумме двух встреч стал обладателем титула.

Мужчины. Кубок Вызова Финал. Ответный матч

«Олимпиакос» (Греция) — «Равенна» (Италия) — 1:3 (26:28, 25:23, 20:25, 18:25) первый матч: 1:3.