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«Равенна» завоевала мужской Кубок Вызова
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«Равенна» завоевала мужской Кубок Вызова 

Чемпионат.com 1 час назад
Итальянская «Равенна» в ответном матче финального противостояния мужского Кубка Вызова с греческим «Олимпиакосом» на выезде победила со счётом 3:1. В первой встрече также в четырёх сетах сильнее были итальянцы, что позволило им завоевать трофей.
Ранее в женском финале Кубка Вызова «Олимпиакос» переиграл турецкий «Бурса ББСК» и по сумме двух встреч стал обладателем титула.
Мужчины. Кубок Вызова Финал. Ответный матч
«Олимпиакос» (Греция) — «Равенна» (Италия) — 1:3 (26:28, 25:23, 20:25, 18:25) первый матч: 1:3.
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