«Ротор» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Авангардом»

«Ротор-Волгоград» и «Авангард» сыграли вничью в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершилась со счётом 1:1. В начале второй половины игры вышедший на замену после перерыва полузащитник Игорь Киреев вывел курскую команду вперёд. В компенсированное арбитром время Мухаммад Султонов спас хозяев от поражения. «Ротор-Волгоград» набрал 34 балла и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице. У «Авангарда» 39 очков в активе, он занимает 11-е место.