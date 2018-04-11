Ещё
«Ротор» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Авангардом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ротор» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Авангардом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Ротор-Волгоград» и «Авангард» сыграли вничью в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершилась со счётом 1:1.
В начале второй половины игры вышедший на замену после перерыва полузащитник Игорь Киреев вывел курскую команду вперёд. В компенсированное арбитром время Мухаммад Султонов спас хозяев от поражения.
«Ротор-Волгоград» набрал 34 балла и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице. У «Авангарда» 39 очков в активе, он занимает 11-е место.
Чемпионат.com: последние новости
«Олимпиакос» стал победителем женского Кубка Вызова Чемпион мира по хоккею с мячом Викулин покинул «Енисей» Россияне разгромили Украину на чемпионате Европы U-18 в Словакии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»33
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Липницкая опубликовала откровенное фото
Футбольные стадионы в России окупятся через 500 лет3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение