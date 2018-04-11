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Штефан Раду: Победа «Ромы» мотивирует «Лацио», чтобы тоже выйти в полуфинал
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Штефан Раду: Победа «Ромы» мотивирует «Лацио», чтобы тоже выйти в полуфинал 

Советский спорт 1 час назад
«Нам предстоит сыграть с очень организованной, хорошо физически подготовленной командой. Первый матч с ними был для меня пока что самым сложным в нынешней Лиге Европы.
То, что „Рома“ вышла в полуфинал Лиги чемпионов, еще больше мотивирует нас пробиться в полуфинал Лиги Европы», — цитирует Раду Football Italia.
Напомним, «Рома» вышла в полуфинал после победы над «Барселоной» (3:0). Матч «Зальцбург» — «Лацио» состоится 12 апреля и начнется в 22:05 по Москве. В первом матче римляне победили со счетом 4:2.
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