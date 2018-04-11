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Клопп назвал команды, которые ожидал увидеть в финале Лиги Чемпионов
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Клопп назвал команды, которые ожидал увидеть в финале Лиги Чемпионов
Soccer News
53 минуты назад
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Soccer News
«Самым нормальным был бы финал турнира между „Манчестер Сити“ и „Барселоной“, но обе команды вылетели», — приводит слова наставника «красных» Le 10 Sport.
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