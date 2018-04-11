«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в первом матче на стадионе «Калининград»

«Балтика» одержала победу со счётом 1:0 над «Крыльями Советов» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Эта встреча стала первой на новом стадионе «Калининград», который примет матчи чемпионата мира 2018 года.

Единственный гол в составе хозяев на 77-й минуте матча забил Сенин Себай. Ивуарийский нападающий реализовал пенальти.

«Балтика» набрала 56 очков и вернулась на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе у «Крыльев» 67 баллов, они занимают третью строчку.