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«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в первом матче на стадионе «Калининград»
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«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в первом матче на стадионе «Калининград» 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Балтика» одержала победу со счётом 1:0 над «Крыльями Советов» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Эта встреча стала первой на новом стадионе «Калининград», который примет матчи чемпионата мира 2018 года.
Единственный гол в составе хозяев на 77-й минуте матча забил Сенин Себай. Ивуарийский нападающий реализовал пенальти.
«Балтика» набрала 56 очков и вернулась на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе у «Крыльев» 67 баллов, они занимают третью строчку.
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