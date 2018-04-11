Панюков: «Лучше играть в ФНЛ, чем ездить на автобусе во второй лиге, но не все в команде понимают»

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал в матче 32-го тура ФНЛ. За 6 туров до конца чемпионата «Зенит» идет в зоне вылета и отстает на 6 очков от спасительной 15-й строчки.

«Шансы еще остаются, все зависит от нас, есть еще шесть игр. Сегодня, мы, конечно, рассчитывали на победу. Мы всегда рассчитываем на победу. Честно говоря, после 1:0, не мог предположить, что игра в итоге так закончится. В раздевалке ребята молчали, не обсуждали игру, стояла тишина. Надо хорошо подумать. Завтра выходной, и послезавтра мы все обсудим.

Как игроки воспринимают турнирное положение? Каждый по-разному. Честно говоря, мне кажется, что большинство не понимает, что лучше играть в ФНЛ, чем кататься на автобусе во второй лиге».