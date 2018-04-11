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Алекс Сандро пропустит первый полуфинальный матч ЛЧ, если «Ювентус» туда попадет
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Алекс Сандро пропустит первый полуфинальный матч ЛЧ, если «Ювентус» туда попадет 

SPORT24.ru 28 минут назад
«Ювентус» не сможет рассчитывать на Алекса Сандро в полуфинале Лиги чемпионов, если команда туда попадет. Туринцы на «Сантьяго Бернабеу» встречаются с «Реалом» и ведут в счете 3:0. В первом матче «Ювентус» проиграл с таким же счетом.
Бразилец появился на поле в ответном матче 1/4 финала с «Реалом» в стартовом составе и на 67-й минуте получил желтую карточку. Защитник недозволенным приемом оставил Криштиану Роналду. Это предупреждение стало для Сандро третьим в Лиге чемпионов.
Всего в нынешнем розыгрыше ЛЧ Алекс Сандро принял участие в 10 матчах.
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