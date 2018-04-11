Хайнкес вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов в 4-й раз из 4 попыток

«Бавария» под руководством 72-летнего Юппа Хайнкеса вышла в полуфинал Лиги чемпионов,. До этого сезона Хайнкес трижды участвовал со своими командами в розыгрыше Лиги чемпионов и неизменно доходил с ними до финала (с «Реалом» в сезоне-1997/98 (победа), с «Баварией» в сезонах 2011/12 (поражение) и 2012/13 (победа)). Об этом сообщает Opta. При этом сегодня прервалась рекордная для тренеров серия побед в рамках матчей Лиги чемпионов, установленная Хайнкесом. До сегодняшнего матча с «Севильей» (0:0) Хайнкес одержал с мюнхенским клубом в ЛЧ 12 побед подряд.