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Хайнкес вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов в 4-й раз из 4 попыток
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Хайнкес вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов в 4-й раз из 4 попыток 

SPORT24.ru 1 час назад
«Бавария» под руководством 72-летнего Юппа Хайнкеса вышла в полуфинал Лиги чемпионов,.
До этого сезона Хайнкес трижды участвовал со своими командами в розыгрыше Лиги чемпионов и неизменно доходил с ними до финала (с «Реалом» в сезоне-1997/98 (победа), с «Баварией» в сезонах 2011/12 (поражение) и 2012/13 (победа)). Об этом сообщает Opta.
При этом сегодня прервалась рекордная для тренеров серия побед в рамках матчей Лиги чемпионов, установленная Хайнкесом. До сегодняшнего матча с «Севильей» (0:0) Хайнкес одержал с мюнхенским клубом в ЛЧ 12 побед подряд.
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