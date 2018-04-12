«Любе Чивитанова» завоевал последнюю путёвку в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

«Любе Чивитанова» в ответном матче итальянского противостояния с «Трентино» в «раунде 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде добыл победу в пяти партиях. В первой встрече сильнее также были волейболисты из Мачераты.

«Любе Чивитанова» стал последним участником «Финала четырёх» турнира, который пройдёт в Казани 12-13 мая. За титул также поспорят казанский «Зенит» , итальянская «Перуджа» и польская «Закса».

Мужчины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч «Трентино» (Италия) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 2:3 (19:25, 21:25, 25:20, 27:25, 15:17) первый матч: 1:3.