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Дибала: после игры с «Реалом» горд быть частью «Ювентуса» больше, чем когда-либо
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Дибала: после игры с «Реалом» горд быть частью «Ювентуса» больше, чем когда-либо 

Чемпионат.com 16 минут назад
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1). Туринцы не смогли пройти в следующую стадию турнира, так как проиграли в первой встрече со счётом 0:3.
Напомним, что аргентинский форвард не смог помочь своей команде в ответном матче из-за того, что получил вторую жёлтую карточку на игре в Турине и был удалён с поля.
«После сегодняшнего матча я горд быть частью этой команды больше, чем когда-либо», — написал Дибала в своём «твиттере».
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