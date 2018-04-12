Дибала: после игры с «Реалом» горд быть частью «Ювентуса» больше, чем когда-либо

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1). Туринцы не смогли пройти в следующую стадию турнира, так как проиграли в первой встрече со счётом 0:3.

Напомним, что аргентинский форвард не смог помочь своей команде в ответном матче из-за того, что получил вторую жёлтую карточку на игре в Турине и был удалён с поля.

«После сегодняшнего матча я горд быть частью этой команды больше, чем когда-либо», — написал Дибала в своём «твиттере».