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Мюллер прокомментировал ничью «Баварии» в матче с «Севильей»
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Мюллер прокомментировал ничью «Баварии» в матче с «Севильей» 

Газета.Ru 6 минут назад
Фото: instagram.com/fcbayern
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Севильей» (0:0). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Наверное, болельщики надеялись не на счет 0:0. Но если посмотреть на другие результаты, то все воспринимается совсем по-другому.
В футболе все возможно. Мы счастливы, что вышли в полуфинал. Но это лишь часть нашего плана. Это то, что вы должны делать, если хотите выйти в финал. А у этой команды — большие цели", — заявил Мюллер.
Ранее «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
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