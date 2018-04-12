Мюллер прокомментировал ничью «Баварии» в матче с «Севильей»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Севильей» (0:0). Об этом сообщает «Советский спорт».

"Наверное, болельщики надеялись не на счет 0:0. Но если посмотреть на другие результаты, то все воспринимается совсем по-другому.

В футболе все возможно. Мы счастливы, что вышли в полуфинал. Но это лишь часть нашего плана. Это то, что вы должны делать, если хотите выйти в финал. А у этой команды — большие цели", — заявил Мюллер.

Ранее «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.