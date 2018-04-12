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Марсело: «С нами такого, как с „Барселоной“, не случилось бы, мы ведь „Реал“
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Марсело: «С нами такого, как с „Барселоной“, не случилось бы, мы ведь „Реал“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Реала» Марсело после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов (в ответном матче 1/4 финала турнира мадридцы уступили «Ювентусу» со счетом 1:3, но за счет гола с пенальти в компенсированное время прошли дальше, так как в первой встрече выиграли со счетом 3:0) отметил, что его команда не могла повторить путь «Барселоны», вылетевшей из Лиги чемпионов после поражения от «Ромы» со счетом 0:3, несмотря на победу в домашнем матче со счетом 4:1.
«Мы отдали все силы ради того, чтобы пройти дальше.
Пенальти был явным. С нами такого, как с «Барселоной», не случилось бы, мы ведь «Реал», — цитирует Марсело Marca.
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