Юпп Хайнкес: Рад, что «Бавария» не пропустила — я требовал этого от команды

Напомним, благодаря победе в первом матче (2:1) в полуфинал вышла «Бавария».

«Вчера вы видели в Риме и Манчестере, что в футболе все возможно. Нельзя недооценивать ни одну команду, которая вышла в полуфинал. Конечно, у нас есть амбиции, и мы хотим в финал.

Ни у одного тренера нет предпочтений [по поводу жеребьевки полуфинала]. Только гляньте, что произошло с «Барселоной». Все матчи будут очень тяжелыми.

«Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Я очень рад, что мы не пропустили — я этого требовал от команды. В таких матчах нужно уметь играть на ноль.

Мы не позволяли себе волноваться и нервничать. У «Севильи» были хорошие моменты, но иногда просто нужно сыграть на ноль.

Очень важно для меня, что ни один из наших игроков не заработал дисквалификацию на полуфинал», — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.