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Юпп Хайнкес: Рад, что «Бавария» не пропустила — я требовал этого от команды
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Юпп Хайнкес: Рад, что «Бавария» не пропустила — я требовал этого от команды 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, благодаря победе в первом матче (2:1) в полуфинал вышла «Бавария».
«Вчера вы видели в Риме и Манчестере, что в футболе все возможно. Нельзя недооценивать ни одну команду, которая вышла в полуфинал. Конечно, у нас есть амбиции, и мы хотим в финал.
Ни у одного тренера нет предпочтений [по поводу жеребьевки полуфинала]. Только гляньте, что произошло с «Барселоной». Все матчи будут очень тяжелыми.
«Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Я очень рад, что мы не пропустили — я этого требовал от команды. В таких матчах нужно уметь играть на ноль.
Мы не позволяли себе волноваться и нервничать. У «Севильи» были хорошие моменты, но иногда просто нужно сыграть на ноль.
Очень важно для меня, что ни один из наших игроков не заработал дисквалификацию на полуфинал», — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
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