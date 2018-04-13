Жеребьёвка 1/2 финала ЛЧ 2017/18: онлайн-трансляция начнётся 13 апреля в 13:00

Сегодня в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, которая начнётся в 13:00 по московскому времени.

В стадию полуфинала Лиги чемпионов прошли следующие команды: «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), «Реал» (Испания) и «Рома» (Италия).

Провести жеребьёвку поможет посол майского финала Лиги чемпионов в Киеве и бывший футболист «Динамо» (Киев), «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко

Матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24/25 апреля и 1/2 мая.