Ещё
Жеребьёвка 1/2 финала ЛЧ 2017/18: онлайн-трансляция начнётся 13 апреля в 13:00
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жеребьёвка 1/2 финала ЛЧ 2017/18: онлайн-трансляция начнётся 13 апреля в 13:00 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
Сегодня в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, которая начнётся в 13:00 по московскому времени.
В стадию полуфинала Лиги чемпионов прошли следующие команды: «Ливерпуль» (Англия), «Бавария» (Германия), «Реал» (Испания) и «Рома» (Италия).
Провести жеребьёвку поможет посол майского финала Лиги чемпионов в Киеве и бывший футболист «Динамо» (Киев), «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко.
Матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24/25 апреля и 1/2 мая.
Чемпионат.com: последние новости
Лига чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд после определения пар 1/2 финала «Закса» пробилась в «Финал четырёх» мужской Лиги чемпионов в Казани Буффон, Касильяс, Рибери и Роббен могут больше не сыграть в Лиге чемпионов
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото100
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
Определились полуфинальные пары в ЛЧ
«Арсенал» узнал соперника в полуфинале ЛЕ
Знарка «слили», и за него обидно7
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение