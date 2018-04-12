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Защитник «Баварии» Киммих прокомментировал выход команды в полуфинал ЛЧ
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Защитник «Баварии» Киммих прокомментировал выход команды в полуфинал ЛЧ 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал результат ответного матча с «Севильей» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) благодаря которому команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает газета «Известия».
"Не думаю, что мы провели плохую игру. Если подходить к ответному матчу с хорошим результатом первой встречи, то можно просто сыграть на ноль, и этого хватит для выхода в следующий раунд", — цитирует официальный сайт УЕФА Киммиха.
Ранее Винченцо Монтелла заявил о гордости быть тренером «Севильи».
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