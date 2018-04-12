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«Оренбург» со счетом 3:0 на своем поле разгромил клуб «Волгарь»
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«Оренбург» со счетом 3:0 на своем поле разгромил клуб «Волгарь» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
11 апреля ФК «Оренбург» на своем поле обыграл астраханский клуб «Волгарь», тем самым упрочив свое положение в турнирной таблице.
Матч 32 тура первенства ФНЛ закончился со счетом 3:0, сообщает пресс-служба оренбургского клуба. В первом тайме ни одна из команд не смогла забить гол, хотя в этот игровой отрезок оренбуржцы постоянно атаковали. Первый мяч в ворота соперников с пенальти на 48 минуте отправил Сутормин, второй на спустя три минуты — Чиркин, который на 87 минуте оформил дубль.
В параллельных матчах лидер первенства «Енисей» одержал победу над «Олимпийцей», а «Крыльев Советов» уступили в матче против «Балтики». Сейчас оренбуржцы отстают от красноярцев на одно очко и опережают самарцев на три.
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