«Оренбург» со счетом 3:0 на своем поле разгромил клуб «Волгарь»

11 апреля ФК «Оренбург» на своем поле обыграл астраханский клуб «Волгарь», тем самым упрочив свое положение в турнирной таблице.

Матч 32 тура первенства ФНЛ закончился со счетом 3:0, сообщает пресс-служба оренбургского клуба. В первом тайме ни одна из команд не смогла забить гол, хотя в этот игровой отрезок оренбуржцы постоянно атаковали. Первый мяч в ворота соперников с пенальти на 48 минуте отправил Сутормин, второй на спустя три минуты — Чиркин, который на 87 минуте оформил дубль.

В параллельных матчах лидер первенства «Енисей» одержал победу над «Олимпийцей», а «Крыльев Советов» уступили в матче против «Балтики». Сейчас оренбуржцы отстают от красноярцев на одно очко и опережают самарцев на три.