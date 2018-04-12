Джанлуиджи Буффон: Хотелось бы, чтобы «Рома» выиграла Лигу чемпионов

«Я рад за итальянский футбол, нам удалось поднять свои головы. Поздравляю „Рому“ и ее болельщиков с выходом в полуфинал. Они восхитили меня, команда достойно представляет Италию. Хотелось бы, чтобы они прошли весь турнирный путь до конца и выиграли Лигу чемпионов. „Рома“ и „Ювентус“, а также „Лацио“, играющий в четвертьфинале Лиги Европы, показали, что у итальянского футбола есть будущее. Мы не должны завидовать друг другу», — цитирует Буффона Sky Sports.

«Рома» по сумме двух матчей обыграла «Барселону» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.