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Пьянич: «Ювентус» в матче с «Реалом» был сильнейшей командой на поле»
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Пьянич: «Ювентус» в матче с «Реалом» был сильнейшей командой на поле» 

SPORT24.ru 30 минут назад
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. После поражения в Турине (0:3), «старая синьора» выиграла в Мадриде (3:1), но пропущенный гол на 98-й минуте стоил итальянской команде места в финале. В компенсированное время арбитр Майкл Оливер назначен пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.
«Мы были близки, но, к сожалению, иногда в футболе некоторые решения непонятны. «Ювентус» в матче с «Реалом» был сильнейшей командой на поле. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате Италии и Кубке Италии», — написал Пьянич на своей странице в «инстаграме».
«Ювентус» лидирует в Серии А, а также вышел в финал Кубка Италии, где 9 мая сыграет против «Милана».
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