Воронежский тренер Павел Гусев: «Одного желания мало для победы»

Очередной тур Первенства ФНЛ сложился для воронежского «Факела» неудачно.

Матч с краснодарской «Кубанью» на домашнем поле в Воронеже закончился со счетом 0:2.

Причина череды поражений, по мнению наставника команды Павла Гусева, в недостаточном уровне мастерства игроков.

«Победила команда, которая обладает более высоким уровнем мастерства. Одного желания мало для победы. Команда должна соответствовать уровню национальной лиги, в которой мы играем. К великому сожалению, опять мы не забили. Впервые в своей тренерской практике я сталкиваюсь с тем, что столько туров мы мяч не можем забить. Как таковых моментов, которые тянули бы на взятие ворот, не было. Некоторым ребятам не хватает ни опыта, ни мастерства», — прокомментировал Гусев.