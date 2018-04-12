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Воронежский тренер Павел Гусев: «Одного желания мало для победы»
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Воронежский тренер Павел Гусев: «Одного желания мало для победы» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Очередной тур Первенства ФНЛ сложился для воронежского «Факела» неудачно.
Матч с краснодарской «Кубанью» на домашнем поле в Воронеже закончился со счетом 0:2.
Причина череды поражений, по мнению наставника команды Павла Гусева, в недостаточном уровне мастерства игроков.
«Победила команда, которая обладает более высоким уровнем мастерства. Одного желания мало для победы. Команда должна соответствовать уровню национальной лиги, в которой мы играем. К великому сожалению, опять мы не забили. Впервые в своей тренерской практике я сталкиваюсь с тем, что столько туров мы мяч не можем забить. Как таковых моментов, которые тянули бы на взятие ворот, не было. Некоторым ребятам не хватает ни опыта, ни мастерства», — прокомментировал Гусев.
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