Сутормин: несмотря на крупный счёт, игра с «Волгарём» получилась непростой

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин , открывший счёт в матче 32-го тура первенства ФНЛ с «Волгарём», поделился впечатлениями от победы своей команды (3:0). По итогам этого тура «Оренбург» вышел на второе место в турнирной таблице.

«Несмотря на крупный счёт, игра получилась непростой. В первом тайме мы имели возможности добиться успеха, но не смогли ими воспользоваться. Хорошо, что удалось забить сразу после перерыва и довести дело до победы. Что касается ситуации в таблице, то стараемся идти от игры к игре. В каждом матче настраиваемся на победу. Больше ни на что внимание не обращаем. Всё зависит от нас самих», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой

Гол в ворота «Волгаря» стал для Сутормина 12-м в нынешнем сезоне ФНЛ.