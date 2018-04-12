Николай Павлов: С «Перуджей» непросто играть

«Мы победили в пяти партиях. Победа — это всегда приятно, пусть мы и не выполнили задачу. „Перуджа“ — команда хорошая, с такой тяжело играть даже дома. Мы пытались и сделали все возможное, чтобы победить в трех или четырех сетах. Но мы, проигрывая 1:2, не опустили руки и продолжали биться. Играли для болельщиков, чтобы подарить им праздник. Также для себя, чтобы почувствовать уверенность, что мы можем обыгрывать такую команду.