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Николай Павлов: С «Перуджей» непросто играть
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Николай Павлов: С «Перуджей» непросто играть 

Советский спорт 1 час назад
«Мы победили в пяти партиях. Победа — это всегда приятно, пусть мы и не выполнили задачу. „Перуджа“ — команда хорошая, с такой тяжело играть даже дома. Мы пытались и сделали все возможное, чтобы победить в трех или четырех сетах. Но мы, проигрывая 1:2, не опустили руки и продолжали биться. Играли для болельщиков, чтобы подарить им праздник. Также для себя, чтобы почувствовать уверенность, что мы можем обыгрывать такую команду.
В третьей партии мы не смогли реализовать доигровки, плюс хорошая подача соперника отодвинула нас от сетки, так же с их блоком было тяжело бороться», — цитирует Павлова официальный сайт клуба.
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