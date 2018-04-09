Ещё
Лидер «Динамо» может перебраться в «Зенит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидер «Динамо» может перебраться в «Зенит» 

Свободная пресса 9 апреля 2018
Петербургский «Зенит» интересуется полузащитником московского «Динамо» Александром Ташаевым. 23-летний футболист может перебраться в стан «сине-бело-голубых» во время летнего трансферного окна, сообщают «Невские новости».
По информации источника, сам хавбек уже дал согласие на переезд в Петербург, и трансфер состоится, если клубы смогут договориться о сумме денежной компенсации за игрока.
По данным источника, вероятная стоимость перехода может составить 6 миллионов евро.
Новости футбола: Джикия готовится сыграть на чемпионате мира.
«Зенит»: Манчини раскритиковал игроков «Зенита» за поражение от «Краснодара»
Свободная пресса: последние новости
Пенальти на последней минуте оставил «Реал» в Лиге Чемпионов Тульский «Арсенал» победил «Уфу» Лионель Месси отметит свой день рождения в Бронницах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото76
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть9
В WADA заявили о взятке России74
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение