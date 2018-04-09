Лидер «Динамо» может перебраться в «Зенит»

Петербургский «Зенит» интересуется полузащитником московского «Динамо» Александром Ташаевым. 23-летний футболист может перебраться в стан «сине-бело-голубых» во время летнего трансферного окна, сообщают «Невские новости».

По информации источника, сам хавбек уже дал согласие на переезд в Петербург, и трансфер состоится, если клубы смогут договориться о сумме денежной компенсации за игрока.

По данным источника, вероятная стоимость перехода может составить 6 миллионов евро.

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