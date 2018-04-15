Антон Миранчук поделился впечатлениями от дубля в ворота «Динамо» 

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
"Легких игр не бывает. «Динамо» — хорошая команда. Мы серьезно готовили к матчу и понимали, насколько он важен.
Отдали все силы. Рад что забил два гола. Поле в Химках для меня счастливое. Но отмечать никак не буду. Идем дальше", — цитируе Миранчука официальный сайт «Локомотива».
Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» завершилась со счетом 4:0 в пользу «железнодорожников». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн трансляцию матча.
"Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 55 очками.