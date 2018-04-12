Голкипер «Динамо» оценил календарь бело-голубых

Голкипер московского «Динамо» поделился мнением о календаре бело-голубых в чемпионате России по футболу. Слова спортсмена приводят "Известия"

"Впереди "Зенит" и «Локомотив»? Да, нас ждут матчи с непростыми командами, но что делать? Нужно играть, показывать свой максимум. Этот отрезок крайне важен для нас.

По большому счету я даже рад, что сейчас у нас будет много матчей и такой график. До этого был длинный перерыв на игры сборных, затем перенесли нашу игру с «Зенитом».

Играть всегда лучше, чем просто тренироваться", — сказал Шунин.

Матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Динамо» завершился со счетом 1:2.