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Лидер чемпионата России по футболу «Локомотив» разгромил «Динамо»
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Лидер чемпионата России по футболу «Локомотив» разгромил «Динамо» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ХИМКИ /Московская область/, 14 апреля. /ТАСС/. «Локомотив» победил «Динамо» со счетом 4:0 в гостевом матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Отличились Антон Миранчук (3-я и 72-я минуты), Джефферсон Фарфан (42), Дмитрий Тарасов (59). На 21-й минуте Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти.
"Локомотив" упрочил лидерство в РФПЛ, набрав 55 очков после 25 матчей. Идущий вторым "Спартак" отстает от «Локомотива» на пять очков после 25 игр.
"Динамо", прервавшее шестиматчевую беспроигрышную серию, занимает 11-е место в таблице с 30 очками.
В следующем матче в рамках перенесенного 23-го тура 18 апреля «Локомотив» примет «Ахмат», «Динамо» сыграет в гостях с "Зенитом".
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