«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА проведут перенесенные матчи чемпионата России по футболу

ТАСС , 18 апреля. Три перенесенных матча 23-го тура чемпионата России по футболу пройдут в среду в Москве и Санкт-Петербурге. «Локомотив», "Зенит" и ЦСКА проведут домашние встречи, которые должны были состояться 18 марта, однако были отложены на месяц из-за выборов президента России.

"Локомотив" примет грозненский «Ахмат». Подопечным Юрия Семина осталось набрать семь очков в пяти оставшихся матчах чемпионата, чтобы гарантировать себе чемпионский титул. «Локомотив» в субботу разгромил «Динамо» (4:0) и показал, что вернул себе осенний футбол, который позволил вырваться в лидеры. При этом команда Семина нашла новые резервы — два гола были забиты ударами со штрафных в исполнении Антона Миранчука и Джефферсона Фарфана.

"Ахмат" в предыдущем туре сумел одержать первую весеннюю победу — над «Тосно» (1:0). Во второй раз в сезоне сменив тренера, «Ахмат» получил новую мотивацию, однако аутсайдер был обыгран с большим трудом. И. о. главного тренера грозненцев Игорь Ледяхов , давно работающий в тренерском штабе, произвел немало перестановок в составе, но видимого улучшения в игре пока не последовало.

Хотя «Локомотив» проведет три матча за неделю, команде не придется покидать столичный регион. При этом Семин будет вынужден сделать как минимум две перестановки в составе — дисквалифицированы Мацей Рыбус и Игорь Денисов . Может вернуться и пропустивший игру с «Динамо» Мануэл Фернандеш

В первом круге в Грозном команды сыграли вничью — 1:1, когда на автогол бывшего защитника «Локомотива» Родолфо в концовке ответил бразильский игрок «Ахмата» Раванелли.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет на «РЖД-Арене», начало — 19:30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.

Команду Манчини проверит «Динамо»

В это же время на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» сыграет с «Динамо» — одним из самых принципиальных соперников в новейшей истории. После красивой победы над ЦСКА (2:1) динамовцы потерпели фиаско во встрече с «Локомотивом», однако в целом весной подопечные Дмитрия Хохлова выступают удачно, набрав в пяти матчах восемь очков. Столько же в нынешнем году набрал и «Зенит», к игре команды Роберто Манчини у болельщиков и специалистов есть серьезные претензии. В субботу «Зенит» не без труда на своем поле обыграл «Анжи» (1:0), который туром ранее уступил "Спартаку" со счетом 1:4. Взломать худшую оборону в лиге сумел лишь аргентинец Себастьян Дриусси , забивший четвертый мяч в чемпионате.

В первом круге «Зенит» играл с «Динамо» в ранге лидера, однако довольствовался в Химках нулевой ничьей. Неудачная игра «Зенита» весной фактически лишила команду шансов на чемпионский титул — отставание от «Локомотива» составляет 10 очков. Вместе со «Спартаком», «Краснодаром» и ЦСКА подопечные Манчини ведут борьбу за путевки в Лигу чемпионов, и «Зенит» уже не считается фаворитом.

Главным арбитром матча в Петербурге назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

ЦСКА ждет возвращения Дзагоева

В 20:30 мск на «ВЭБ-Арене» ЦСКА начнет матч с «Амкаром», который весной уже побеждал в столице, обыграв со счетом 2:1 «Локомотив». Армейцы также отстают от «Локомотива» на 10 очков, занимая четвертое место и опережая «Зенит» по дополнительным показателям. Как и «Зенит», в случае победы ЦСКА опередит «Краснодар», поднявшись на третью строчку, которая позволит в августе сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

На прошлой неделе ЦСКА дважды сыграл вничью, выбыв из Лиги Европы в серии с английским «Арсеналом». Потеряли армейцы очки и во встрече с «Уфой», при том, что команде Виктора Гончаренко пришлось отыгрываться, что сумел сделать Ахмед Муса , забивший первый гол в чемпионате страны после возвращения. Под вопросом участие в матче с «Амкаром» Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева.

"Амкар" предыдущую встречу проиграл с разгромным счетом "Рубину" — 0:3, оставшись в зоне переходных матчей — на 13-м месте. Победа над армейцами позволит подопечным Вадима Евсеева подняться сразу на 10-ю строчку, хотя борьбу за выживание пермяки, скорее всего, будут вести вплоть до последнего тура.

Матч между ЦСКА и «Амкаром» обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим из подмосковных Люберец.

В чемпионате России по футболу лидирует «Локомотив» — 55 очков (25 матчей). 50 очков в 26 матчах набрал «Спартак», 47 — «Краснодар». У ЦСКА и «Зенита» по 45 очков после 25 матчей.

Встречи 27-го тура будут сыграны 21-23 апреля.