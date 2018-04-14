Премьер-лига. «Зенит» и «Краснодар» выиграют, к «Локомотиву» есть вопросы

Чемпионат России по футболу вступил в решающую стадию, когда цена каждого матча, каждой победы, каждого очка вырастает в разы. 26-й тур премьер-лиги составили несколько интересных матчей: «Динамо» — «Локомотив», «Краснодар» — «Арсенал», "Зенит" — «Анжи».

Эксперты футбола перед играми дают довольно противоречивые прогнозы. Так экс-футболист английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко по поводу матча «Динамо» — «Локо» говорит: «Я смотрел дерби ЦСКА — „Динамо“. И думал, что шансов у динамовцев нет, но видите, как получилось».

"Динамо" обыграло ЦСКА, и теперь у него будет не менее серьезный настрой на еще одно дерби. «Динамо» нужно набрать еще 3-6 очков, чтобы уйти из опасной зоны, не попасть в стыковые матчи. Команда Хохлова дома будет играть на победу. Эмоциональный фон хороший, победа в игре с ЦСКА придала уверенности", — считает игрок.

"Но и «Локомотиву» даже вничью нельзя играть, — цитирует Павлюченко сайт «Рейтинг Букмекеров». — То есть теоретически он может сыграть вничью, все-таки есть игра в запасе, но тогда "Спартак" будет просто уже «на хвосте». В случае еще одной осечки он может обойти «Локомотив». В этой встрече обе команды будут стремиться к победе, но я поставлю на «Локомотив».

"У «Локомотива» сложный график: за неделю команда проведет три матча — как самый настоящий топ-клуб, — говорит бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец . — Поэтому, думаю, проблемы стоит ждать даже не столько от игры с «Динамо», сколько после нее. И вот этот отрезок может повлиять на итог чемпионата".

"Хотя и с «Динамо» будет непросто. Динамовцы после яркого матча с ЦСКА, на мой взгляд, имеют хорошие шансы не проиграть. Но и «Локомотив» — команда, которая будет действовать от обороны. Быстрая атака или позиционная, где у «Динамо» есть проблемы — это не одно и то же. В этой связи, мне кажется, что ничья — реальный вариант", — заключил Бышовец.

А вот про матч «Зенит» — «Анжи» известный тренер говорит с юмором: «Я так понимаю, что Сергей Фурсенко уже в запасе „Зенита“ — скоро выйдет забивать вместо Заболотного. Так или иначе, думаю, одолеть „Анжи“ удастся — дальше отступать уже некуда, иначе придется увольнять тренера, не справляющегося с управлением командой. Но, думаю, „Зенит“ выиграет, причем с разницей в пару мячей», — заключил эксперт.

По мнению Бышовца, в матче с «Кранодаром» «Арсенал» не сможет сыграть полноценно: «Хотя атмосферу, когда игроки не боятся играть и чувствуют доверие, тренеру Миодрагу Божовичу удается создать. Но и что касается „Краснодара“, смена тренера придает фон внутреннего конфликта: когда приходит новый наставник, игроки объединяются и стараются о себе показать и рассказать, что что-то умеют. Я бы поставил на краснодарцев».

Бывший игрок сборной Егор Титов вторит тренеру: «Неплохую игру показал „Краснодар“ в Санкт-Петербурге в прошлом туре, особенно во втором тайме, когда волнение улеглось. Сейчас есть эмоции от смены тренера. Игорь Шалимов ушел. Сейчас положительные эмоции есть, и „Краснодар“ настроится на тульский „Арсенал“.

»На мой взгляд, у «Арсенала» не та оборона, чтобы хорошо защищаться в Краснодаре. Если хозяева будут играть с настроением, то у туляков шансов совсем нет, они минимальные. Сейчас у «Краснодара» очень мощная группа атаки, Шатов влился в коллектив. Мамаев постепенно набирает. Смолов давно не забивал, но в Петербурге поучаствовал в победном голе", — говорит Титов.

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев про матч в Краснодаре говорит: «Обе команды забивные. У „Арсенала“ есть Дзюба, который в каждом сезоне держит определенную голевую планку. В „Краснодаре“ в полном порядке Смолов — лучший бомбардир российского чемпионата в последние годы. Отдаю предпочтение здесь „Краснодару“ из-за фактора своего поля».

Ловчев высказал поддержку и «Зениту»: «Здесь дело не в том, что „Анжи“ провалил матч против „Спартака“, уже в первом тайме пропустив 3 мяча. Дело тут в „Зените“, у которого большие проблемы. Манчини заявляет, что играть в нападении некому. Все это через прессу. И мне представляется, что настрой у футболистов „Зенита“ будет бешеным. Игроки выйдут доказывать главному тренеру свою состоятельность. Поэтому здесь ставлю на хозяев поля».