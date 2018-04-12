В итоге коллектив из Саратовской области занял шестое место.
«Когда мы играли в Одинцово, три волейболистки у нас выступали с температурой. Наверное, не смогли показать где-то свою игру, которую могли бы показать. У нас были перемены в составе, в середине сезона была заявлена Анна Макарова. Возможно, ее приход потребовал времени для перестройки команды, но Анна доказала, что она сильный игрок. Я думаю, что на домашнем туре мы реабилитировались и перед зрителями показали достойный волейбол, который мы в принципе и должны были показывать.
Говоря о концовках партий, это женский волейбол. Этим он и отличается от мужского. Когда, выигрывая пять-семь очков, круто меняется ход встречи, и команда может проиграть, такое часто бывает. Почему у нас так было? Основная наша проблема — прием с подачи. Если соперник начинал усиливать подачу и мы имели проблемы на приеме, то команде было тяжело выиграть. Все начиналось с этого элемента. Над ним надо много работать. Но надо учитывать, что идет сезон и в ходе него надо уделять много внимания всем элементам, а не только одному", — цитирует Маричева официальный сайт клуба.