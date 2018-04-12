Ещё
Юрий Маричев: Главная проблема «Протона» — прием с подачи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрий Маричев: Главная проблема «Протона» — прием с подачи 

Советский спорт 1 час назад
В итоге коллектив из Саратовской области занял шестое место.
«Когда мы играли в Одинцово, три волейболистки у нас выступали с температурой. Наверное, не смогли показать где-то свою игру, которую могли бы показать. У нас были перемены в составе, в середине сезона была заявлена Анна Макарова. Возможно, ее приход потребовал времени для перестройки команды, но Анна доказала, что она сильный игрок. Я думаю, что на домашнем туре мы реабилитировались и перед зрителями показали достойный волейбол, который мы в принципе и должны были показывать.
Говоря о концовках партий, это женский волейбол. Этим он и отличается от мужского. Когда, выигрывая пять-семь очков, круто меняется ход встречи, и команда может проиграть, такое часто бывает. Почему у нас так было? Основная наша проблема — прием с подачи. Если соперник начинал усиливать подачу и мы имели проблемы на приеме, то команде было тяжело выиграть. Все начиналось с этого элемента. Над ним надо много работать. Но надо учитывать, что идет сезон и в ходе него надо уделять много внимания всем элементам, а не только одному", — цитирует Маричева официальный сайт клуба.
Советский спорт: последние новости
Антон Шунин: Надеюсь, что у меня будет шанс вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2018 Юпп Хайнкес: Рад, что «Бавария» не пропустила – я требовал этого от команды Антон Шунин: В беспроигрышной серии «Динамо» огромная заслуга Хохлова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная РФ установила новый антирекорд177
Распустить сборную РФ по футболу97
Липницкая опубликовала откровенное фото89
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение