Сергей Тетюхин: «Я наигрался в волейбол на всю жизнь»

Он добавил, что о прощальном матче пока не думал.

— Честно говоря, никаких особенных чувств от того, что матч на Кубке ЕКВ — последний, — цитирует «Бел.ru» Тетюхина. — Жизнь продолжается, идет своим чередом, никакой крест не поставлен, нет каких-то суперощущений, что все завершено. Понятно, был грустный осадочек после матча, но вместе с ощущением праздника.

Еще вообще-то ничего не закончилось — чемпионат в самом разгаре. Я об этом не думаю, я еще пока действующий спортсмен. Страдать я не буду и трагедии из этого делать — тоже. Потому что я наигрался в волейбол на всю долгую оставшуюся жизнь.

У меня много друзей по всему миру, и многих можно было бы позвать на прощалный матч — те же американцы Ллойд Болл, Стэнли, тот же Джиба, Драган Травица, Жора наш замечательный. Но давайте не будем об этом говорить, потому что я еще о прощальном матче не думал. Давайте доиграем чемпионат, а потом уже будем думать.

В активе у 42-летнего ветерана золотая медаль Олимпиады-2012, серебряная награда за Игры в Сиднее и две бронзовых — за Олимпиады в Афинах и Пекине. 4 апреля Тетюхин заявил, что уходит из большого спорта. Свою карьеру волейболист начал в 1991 году.