Гришин прокомментировал поведение Мусы, не пожавшего руку тренеру Гончаренко в матче с «Динамо»

«Видел этот момент, но нужно понимать, что атмосфера на скамейке ЦСКА в эти минуты была накалена до предела. Команда проигрывала два мяча. Произошёл маленький форс-мажор. Не вижу смысла заострять на нём внимание. Наверняка Муса и Гончаренко уладили конфликт уже после матча в раздевалке. Не вижу какой-то колоссальной проблемы в том, что Ахмед отказался от рукопожатия», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом RT.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» завершилась поражением армейцев со счётом 1:2. Муса был заменён на 68-й минуте игры.

Ранее тренер молодёжной команды ЦСКА рассказал об основной задаче армейцев на матч Лиги Европы с «Арсеналом».