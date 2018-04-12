С «Дины» и «Динамо» сняли очки за невыплату долгов по зарплатам

Палата по решению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение снять с мини-футбольных клубов «Дина» и «Динамо» три и шесть очков соответственно, сообщает сайт Ассоциации мини-футбола России. Такие санкции применены из-за того, что клубы не выплатили задолженности по зарплате своим игрокам.

Теперь «Дина», выступающая в Суперлиге, имеет -2 очка и занимает последнюю строчку в таблице. «Динамо», которое играет в Высшей лиге, также обосновалось на последнем месте с 17-ю очками в активе.