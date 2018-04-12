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С «Дины» и «Динамо» сняли очки за невыплату долгов по зарплатам
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С «Дины» и «Динамо» сняли очки за невыплату долгов по зарплатам 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Палата по решению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение снять с мини-футбольных клубов «Дина» и «Динамо» три и шесть очков соответственно, сообщает сайт Ассоциации мини-футбола России. Такие санкции применены из-за того, что клубы не выплатили задолженности по зарплате своим игрокам.
Теперь «Дина», выступающая в Суперлиге, имеет -2 очка и занимает последнюю строчку в таблице. «Динамо», которое играет в Высшей лиге, также обосновалось на последнем месте с 17-ю очками в активе.
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