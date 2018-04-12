«Спортинг» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05

Сегодня, 12 апреля, в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Атлетико». Встреча начнётся в 22:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» — «Атлетико».

Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Два раза победу одерживал «Атлетико», и дважды команды сыграли вничью. Матч обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Помогать ему будут Милован Ристич, Далибор Джурджевич и Неманья Петрович.