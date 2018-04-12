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«Спортинг» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05
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«Спортинг» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 12 апреля, в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Атлетико». Встреча начнётся в 22:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» — «Атлетико».
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Два раза победу одерживал «Атлетико», и дважды команды сыграли вничью. Матч обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Помогать ему будут Милован Ристич, Далибор Джурджевич и Неманья Петрович.
В рейтинге УЕФА «Спортинг» занимает 39-е место, «Атлетико» расположился на 2-м месте. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Спортинг» со счётом 2:0.
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