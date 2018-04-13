Мутко назвал стадион, на котором может пройти матч Россия — Турция

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе контрольного матча между национальными сборными России и Турции на стадион ЦСКА.

"Мы бы хотели провести его на новом стадионе «Динамо». Уже сейчас пора уведомлять о месте проведения, но пока нет уверенности, что к этому сроку объект будет введен в строй. Поэтому не исключено, что сыграем на ЦСКА, который проходит как тренировочная площадка к ЧМ-2018. Ведем переговоры с ФИФА, чтобы разрешили сыграть там", — цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что встреча между командами России и Турции, которая должна была пройти на стадионе «Динамо», будет перенесена на другую арену.