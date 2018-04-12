«Арарат» назвал имя нового главного тренера

«Арарат» объявил о назначении Максима Букаткина на пост главного тренера команды. О сроке соглашения с 32-летним специалистом не сообщается.

Букаткин провел с командой все сборы и исполнял роль главного тренера в Кубке ФНЛ и последних предсезонных матчах. Предыдущий наставник Игорь Звездин покинул клуб по состоянию здоровья.

"Арарат" выступает в ПФЛ в зоне «Центр». После 18 туров команда занимает первое место с 48 очками.

Руководство московского «Арарата» приняло решение о назначении Максима Букаткина на пост главного тренера команды. 32-летний специалист провел с командой все сборы и исполнял роль главного тренера в Кубка ФНЛ и последних предсезонных играх. pic.twitter.com/usrBuBw8IZ

— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 12 апреля 2018 г.