Ещё
«Арарат» назвал имя нового главного тренера
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арарат» назвал имя нового главного тренера 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Арарат» объявил о назначении Максима Букаткина на пост главного тренера команды. О сроке соглашения с 32-летним специалистом не сообщается.
Букаткин провел с командой все сборы и исполнял роль главного тренера в Кубке ФНЛ и последних предсезонных матчах. Предыдущий наставник Игорь Звездин покинул клуб по состоянию здоровья.
"Арарат" выступает в ПФЛ в зоне «Центр». После 18 туров команда занимает первое место с 48 очками.
Руководство московского «Арарата» приняло решение о назначении Максима Букаткина на пост главного тренера команды. 32-летний специалист провел с командой все сборы и исполнял роль главного тренера в Кубка ФНЛ и последних предсезонных играх. pic.twitter.com/usrBuBw8IZ
— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 12 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Зенит" пригласит молодежные команды китайских клубов в Россию Джошуа Киммих: "Мы хотели сыграть на ноль с "Севильей" Россия вышла в полуфинал юношеского чемпионата Европы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США8
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Николишин рассказал о причинах ухода Знарка
Британцев пугают российскими фанатками59
Фуркад обвинил употребляющих допинг в краже его побед
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение