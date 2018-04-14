Голкипер «Зенита» Лунев выбыл до конца чемпионата из-за травмы

Голкипер санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Лунев из-за травмы, полученной в матче с махачкалинским «Анжи», выбыл до конца нынешнего сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Роберто Манчини, слова которого приводит «Р-Спорт».

"Лунев выбыл до конца чемпионата, травма достаточно серьезная", — сказал Манчини.

"Зенит" одержал победу над «Анжи» (1:0) и обошел ЦСКА в таблице. Лунев получил травму бедра и был заменен на 77-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Динамо» (4:0) и упрочил лидерство в таблице.